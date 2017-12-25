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Рубль растет на налоговом периоде, доллар уже по 58


Рынки / Валюта

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Курс рубля растет на фоне декабрьского налогового периода, доллар уже тестирует круглый уровень поддержки в 58 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск снижался на 0,37 рубля - до 58 рублей, курс евро - на 0,38 рубля, до 68,85 рубля. Ранее в ходе торгов доллар опускался до 57,9725 рубля – минимума с 31 октября, евро – до 68,77 рубля – минимума с 9 ноября.

Курс рубля получает поддержку от налогового периода декабря. Отсутствие сигналов с западных рынков, закрытых из-за празднования католического Рождества, не мешает российской валюте отвоевывать высоты почти за два месяца.

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