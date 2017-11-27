Рынок акций РФ растет на низких объемах торгов

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет по основным индексам на низких объемах торгов, лидируют акции АФК "Система" AFKS.

Индекс Мосбиржи к 17.30 мск понедельника рос на 0,03% - до 2103,55 пункта, индекс РТС – на 0,75%, до 1144,26 пункта. Объем торгов составляет чуть более 9 миллиардов рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 45 копеек – до 57,93 рубля, курс евро - на 41 копейку, до 68,82 рубля.

АКЦИИ АФК РАСТУТ НА МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ

Акции АФК "Система" весь день растут на мировом соглашении с "Роснефтью" ROSN и "Башнефтью" BANE.

"Акции "Системы" продолжили повышение конца прошлой недели на пятничных новостях о достижении мирового соглашения с "Башнефтью" и правительством Башкирии. В рамках соглашения "Система" выплатит компенсацию "Башнефти" в размере 100 миллиардов рублей. При этом стороны должны отозвать иски и взаимные требования, связанные с этим делом. На этом фоне можно наблюдать и рост котировок МТС MTSS, подконтрольной "Системе", - комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".

К текущему моменту акции АФК дорожают на 18,2% - до 13,38 рубля. Днем они подскакивали на 24,6%, до 14,1 рубля - максимума с начала сентября. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС дорожают на 3,57%, акции "Детского мира" растут на 4,03%, бумаги "Роснефти" - на 1,41%.

Также растут и бумаги "Башнефти" (префы – на 5,98%, обыкновенные акции – на 4,21%).

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – префы "Транснефти" (2,61%), бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 1,82%, обыкновенные акции – на 1,81%).

Среди лидеров снижения – префы "Татнефти" TATN(-1,9%), акции "МРСК Центра" MRKC(-1,73%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,47%), акции "Уралкалия" (-1,36%), "Мостотреста" MSTT(-1,25%), "Новатэка" NVTK(-1,24%), "Полюса" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца дня Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2100 пунктов. Активность участников торгов будет низкой, и обороты с акциями, включенными в расчет индекса, вряд ли превысят 20 миллиардов рублей, добавляет она.

Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 2120 пунктов, отмечает Кожухова из "Велес Брокер". Индекс РТС, тем временем, поднялся выше сопротивления 1140 пунктов, также отмечает аналитик.

"С одной стороны, закрепление выше открывает индикатору дорогу в район 1160 пунктов, но с другой стороны - силы "быков" сейчас явно невелики, поэтому едва ли стоит рассчитывать на дальнейшее уверенное повышение. Стоит также учесть, что поддержку индикатору оказывает и ослабление доллара против рубля", - говорит эксперт.