Рубль в понедельник рос к доллару и к евро на словесных интервенциях и налогах

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник продолжает уверенно прибавлять против доллара и евро на фоне ряда словесных интервенций, а также налогового периода, отмечают трейдеры

Рыночная активность при этом оставалась невысокой на фоне выходного дня в западных странах из-за католического Рождества, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.23 мск снижался на 41 копейку, до 57,97 рубля, курс евро - на 34 копейки, до 68,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в ходе торгов понедельника доллар опускался до минимума с 30 октября (57,80 рубля), курс евро - до 68,61, минимума с 8 ноября.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ СЛОВЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Рубль уверенно повышается по отношению к доллару и евро, отыгрывая пик налогового периода декабря. Рыночная активность невысока на фоне выходного дня на Западе, где празднуется католическое Рождество. Словесные интервенции высокопоставленных чиновников в условиях невысокой ликвидности также помогли рублю ощутимо укрепиться - до максимумов за несколько недель.

Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил об уверенности, что разговоры о распространении санкций на госдолг РФ так и останутся разговорами. При этом Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг даже в случае распространения санкций США на госдолг РФ.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%, также оценил он. Это сохранит carry trade в пользу рубля, поскольку реальная ставка (ключевая ставка ЦБ за вычетом инфляции – более 5 процентных пунктов) останется на высоком уровне, рассчитывает чиновник.

Ситуация в промышленности РФ в декабре будет лучше, чем в ноябре, на что указывает ряд факторов, заявил, в свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Наконец, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля становится более стабильным, в том числе, благодаря низкой инфляции в РФ. При этом низкая инфляция в России повышает привлекательность рублевых активов и не тормозит экономический рост, и ВВП в следующем году продолжит расти, полагает она.

Кроме того, санацию трех крупных банков - "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR - необходимо было провести, и это позволило сохранить финансовую стабильность в банковской сфере РФ, заявила председатель ЦБ. При этом большая часть очистки рынка уже позади, считает она.

В итоге, доллар и евро снижались вечером на 0,5-0,7% против рубля. Рублевая цена "черного золота" осталась около уровня 3,75 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль опустилась к 58, а закрепление ниже будет говорить о возможности ее падения к 57,75, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". "Пара евро/рубль, в свою очередь, упала ниже отметки 69 и теперь может устремиться к 68,5", - добавила она.

Существуют риски снижения цен на нефть, если еженедельные данные о коммерческих запасах в США будут демонстрировать рост, что вполне вероятно, учитывая увеличение запасов бензина, полагает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Кроме того, к завершению недели в преддверии длинных праздничных выходных начнется фиксация прибыли от роста рубля. Также надавить на рубль могут и опасения по поводу новых санкций со стороны США. В итоге пара USD/RUB может начать движение в район уровня 59", - заключает она.