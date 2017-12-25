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Курс доллара снижается к евро и иене на рождественских торгах


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Курс доллара снижается к евро и иене на фоне небольшого объема торгов понедельника, - большинство рынков закрыты по случаю католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1874 доллара за евро против 1,1864 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене снижался до 113,26 иены за доллар со 113,29 иены на предыдущем закрытии.

В понедельник в связи с празднованием католического Рождества закрыты рынки Европы, США, Канады, Австралии, Гонконга, Южной Кореи. В связи с низким объемом торгов курсы валют меняются незначительно.

"2017 стал годом, когда доллар не смог вырасти, несмотря на повышение краткосрочных процентных ставок", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.

Всего за 2017 год Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку три раза - в марте, в июне и в декабре. По итогам последнего - декабрьского - заседания регулятор повысил ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. ФРС сообщила, что в 2018 году также планирует повысить ставку три раза.

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