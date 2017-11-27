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"Эксперт РА" присвоило рейтинг сотовому оператору МТС на уровне ruAA


Рынки

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) присвоило рейтинг долгосрочной кредитоспособности крупнейшему российскому сотовому оператору МТС MTSS на уровне ruAA, с развивающимся прогнозом и статус "под наблюдением", сообщило агентство.

По мнению агентства, положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие показатели рентабельности компании в сочетании с сильным покрытием общих и текущих долговых обязательств компании EBITDA и операционным денежным потоком после налогов, и до изменений в оборотном капитале (funds from operations, FFO).

Поддержку уровню рейтинга оказывают и умеренно высокий уровень прогнозной ликвидности и низкий уровень чистых платежей по выплате тела долга. На горизонте 18 месяцев от отчетной даты отношение источников ликвидности к направлениям ее использования составляет 1,16 по расчетам агентства.

В качестве сдерживающего фактора агентство отмечает отрицательный размер свободного денежного потока компании после выплаты дивидендов по итогам 2016 года. В связи с запуском программы по выкупу собственных акций размер отрицательного денежного потока компании может увеличиться. В этой связи агентство отмечает риски роста долговой нагрузки компании в четвертом квартале 2017 года и в течение 2018 года.

Решение агентства по установлению развивающегося прогноза и статуса рейтинга "под наблюдением" вызвано сохраняющейся неопределенностью влияния на сотового оператора рисков, связанных с судебными решениями между контролирующим акционером компании АФК "Система" AFKS и ПАО "Роснефть" ROSN. Тем не менее, агентство исходит из операционной и финансовой автономности МТС от материнской компании и не закладывает в своих расчетах потенциальную возможность контролирующего акционера извлечь из МТС дополнительные источники ликвидности.

"Роснефть" хотела взыскать с АФК "Система" несколько сотен миллиардов рублей в связи с реорганизацией "Башнефти" BANE и дивидендами этой компании. Однако 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

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