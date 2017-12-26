Японский Nikkei снижается после рождественских праздников

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, японский Nikkei коррекционно снижается на торгах после достижения 26-летнего максимума на закрытии в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% - до 3287,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снижался на 0,12%, до 1881,65 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,08%, до 2442,54 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22887,71 пункта.

Биржи Гонконга закрыты во вторник в связи с рождественскими праздниками. Австралийские биржи также закрыты на "День подарков", отмечаемый в Великобритании и странах Британского содружества наций. По итогам торгов пятницы, 22 декабря, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 29578,01 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 6069,7 пункта.

В понедельник японские биржи закрылись максимумом за 26 лет в 22939,18 пункта, по данным издания The Wall Street Journal. По словам аналитиков, во вторник биржи торговались в узком диапазоне из-за отсутствия иностранных инвесторов в связи с рождественскими праздниками.

Однако по словам стратега Okasan Securities Йошинори Огава (Yoshinori Ogawa), японские биржи в 2018 году будут менять динамику, так как их рост в сентябре и ноябре текущего года была во многом связан с избыточной ликвидностью на рынках. Теперь аналитики ожидают ужесточения монетарной политики Центрального банка Японии вслед за мировыми центробанками.

Кроме того, на динамику в дальнейшем может повлиять статистика по инфляции и рынку труда в стране. Готовая инфляция в ноябре ускорилась на 0,6% против прогноза в 0,5%, при этом базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре выросли на 0,9% против ожиданий роста в 0,8%. Безработица в ноябре снизилась до минимума за 24 года в 2,7%.