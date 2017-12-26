События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 декабря

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Аэрофлот - ВОСА (реестр закрыт 01.12.2017, в форме заочного голосования, одобрение крупной сделки /совокупности взаимосвязанных сделок/ с заинтересованностью - аренды/лизинга/ 20 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 между ПАО, ВЭБ-лизинг и ГСС)