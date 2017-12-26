Рубль растет к доллару и к евро, обновляя двухмесячные максимумы

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль растет пятый день подряд к доллару и четвертый - к евро, отыгрывая дорогую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Налоговый период декабря поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.10 мск снижался на 0,46 рубля - до 57,92 рубля, курс евро - на 0,5 рубля, до 68,73 рубля. Ранее во вторник доллар опускался до 57,55 рубля, евро до 68,33 рубля – минимумов с 26 октября и с 7 ноября соответственно.

РУБЛЬ ОТВОЕВЫВАЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Нефть остается около уровня 65 долларов за баррель сорта Brent, несмотря на постепенное налаживание работы нефтепровода Forties, остановленного 11 декабря на внеплановый ремонт. Пик налогового периода декабря поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

На этих факторах курс рубля растет к основным мировым валютам и уже обновил максимум к доллару за два месяца.

В то же время словесные интервенции оказывают сдерживающее влияние на динамику курса рубля. Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем покупок валюты Минфином РФ на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 триллиона рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель и 2,8 триллиона рублей при нефти по 60 долларов. В 2017 году объем покупок валюты составит 829,174 миллиарда рублей (около 14 миллиардов долларов).

В итоге доллар и евро днем снижались на 0,4-0,5% к рублю. Рублевая цена нефти остается в районе 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

До конца последней рабочей недели этого года значимых прорывов рубля не ожидается, говорит Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

При этом эксперт не исключает смены траектории курса с возвращением ликвидности и иностранных спекулянтов, которые могут решить зафиксировать прибыль от роста рубля под конец года.

"Риск реализации такого сценария повысится, если в сырьевой сегмент, где котировки Brent консолидируются у максимумов 2,5-летней давности, тоже придет фиксация прибыли по длинным позициям", - добавил он.

На фоне локальной перекупленности нефти могут проявиться понижательные риски для рубля, соглашается Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Не исключено, что с частичным возвращением на рынки иностранных игроков рубль подвергнется фиксации прибыли, однако торги в целом обещают быть спокойными", - считает он.