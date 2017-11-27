ОБЗОР – Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на укреплении рубля

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,38% - до 2097,03 пункта, индекс РТС – вырос на 0,09%, до 1144,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом к 20.11 мск снижался на 0,3 рубля - до 57,66 рубля, курс евро - на 0,44 рубля, до 68,43 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent уверенно рос в цене - на 2,26%, до 66,19 доллара за баррель.

Опережающий прирост долларового индекса РТС обусловлен заметным укреплением рубля по отношению к доллару, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". В целом же на российском рынке наметился коррекционный отскок после непрерывного пятидневного падения, добавляет он.

КОРРЕКЦИЯ АФК

Акции АФК "Система" AFKS после взлета в понедельник на 24,6%, до 14,1 рубля - максимума с начала сентября на сообщении о мировом соглашении с "Роснефтью" ROSN - во вторник скорректировались вниз на фоне утверждения этого соглашения арбитражем.

К закрытию рынка акции АФК снизились на 3,3%. Бумаги подконтрольного "Системе" МТС MTSS подешевели на 1,5%, акции "Детского мира" – подорожали на 0,2. Акции "Роснефти" при этом подешевели (на 0,5%), как и бумаги "Башнефти" BANE(префы – на 1,3%, обыкновенные акции – на 1,7%).

Во вторник арбитраж Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" и озвучил его условия. Оно предусматривает выплату "Системой" в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей в три этапа. Параллельно поэтапно будет сниматься обеспечительный арест с активов АФК "Система".

"Акции "Системы" и ее дочерних компаний спекулятивно корректировались после активных покупок в пятницу и понедельник после объявления о мировом соглашении с "Роснефтью". Холдинг сообщил об отмене ограничений на получение дивидендов по акциям МТС. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе возможен рост котировок акций АФК "Система" до 16 рублей", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста по итогам торгов – бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции выросли на 4,78%, префы – на 1,3%), акции НЛМК (1,54%), ПИКа (1,28%), ТМК (1,06%).

Среди аутсайдеров - акции "МРСК Центра" MRKC(-5,68%), ИСКЧ (-5,51%), "Интер РАО" IRAO(-2,61%), ОГК-2 (-2,37%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,89%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках сессии вторника, несмотря на позитивный внешний фон, "медведям" удалось вернуть себе инициативу и вновь увести рынок ниже уровня 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из "Альпари". Если он закрепится ниже этого значения, можно ожидать углубления коррекции и снижения индекса Мосбиржи в район 1950-2000 пунктов, полагает он.

Михаил Крылов из "Golden Hills - КапиталЪ АМ", в свою очередь, ожидает, что в среду индекс Мосбиржи может вырасти до 2105 пунктов, индекс РТС - до 1152 пунктов.

Активности на площадке перед Новым годом и последующими каникулами становится все меньше, идей тоже не прибавляется, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Рублевый индикатор проведет сессию среды с целью понижения к 2085 пунктам, следующая значимая поддержка располагается на отметке 2075 пунктов, прогнозирует она. Индекс РТС будет консолидироваться вокруг 1140 пунктов, полагает аналитик.