Биткоин торгуется на уровне около $16 тыс после падения ниже $11 тыс на прошлой неделе

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется во вторник на отметке около 16 тысяч долларов после падения ниже 11 тысяч долларов на прошлой неделе, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.30 мск биткоин дорожал на 13,9%, до 16,08 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 13,69%, до 15,58 тысячи долларов, на GDAX - на 11,06%, до 15,74 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 12,8%, до 15,69 тысячи долларов.

При этом 17 декабря биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов, а уже 22 декабря подешевел до уровня ниже 11 тысяч долларов. Эксперты считают, что былое снижение курса биткоина - естественная коррекция после уверенного роста цен, в то время как регуляторы рынка продолжают выпускать предупреждения об инвестировании в криптовалюты, пишет агентство Рейтер.

В понедельник председатель управления по контролю за ценными бумагами Израиля Шмуэль Хаузер сказал, что выступит с предложением о введении запрета компаниям, деятельность которых основывается на биткоине и других цифровых валютах, на участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива. На прошлой неделе денежно-кредитное управление Сингапура выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты.

"Нет правильной цены, которая бы отражала верную рыночную текущую ситуацию. Фиксация прибыли - это правильно, и покупки на долгосрочную перспективу - тоже. Вы необязательно должны быть правы на этом рынке, вы просто должны быть менее неправы, чем остальные", - приводит агентство мнение сооснователя биржи криптовалют COSS в Сингапуре Андрея Попеску.

Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 0,73%, до 768,94 доллара, Bitcoin Cash - на 0,89%, до 3 тысяч долларов, Ripple - дорожала на 6,22%, до 1,09 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 591,71 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 46% всего рынка криптовалют.