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МИД Украины ожидает решение по иску Ощадбанка к РФ по активам в Крыму в 2018 г


Рынки

КИЕВ, 26 дек /ПРАЙМ/. Решение арбитража в Париже по иску украинского Ощадбанка к РФ в рамках двухстороннего договора о защите инвестиций касательно возмещения более 1 миллиарда долларов потерь в Крыму ожидается в первом квартале 2018 года, заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Мы ожидаем позитивного результата в деле, которое инициировал Ощадбанк против России, и мы надеялись, что решение будет в этом году. В том числе, учитывая объем материалов, решение будет в первом квартале следующего года и по юрисдикции, и по сути этого вопроса", - сказала Зеркаль в эфире украинского "5 канала".

По ее словам, Украина достигла определенных успехов в вопросах исков против РФ за имущество в Крыму, и это может стать стимулом для частных инвесторов подавать иски.

В марте 2017 года пресс-служба Ощадбанка сообщала, что устные слушания начались в международном арбитраже в Париже по иску банка к РФ. Слушания проходили в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC).

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка SBER СССР на Украине, это крупнейший госбанк страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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