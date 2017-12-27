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Биржи США закрылись в минусе на новостях по Apple


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Индексы основных американских фондовых бирж снизились на фоне падения стоимости акций корпорации Apple AAPL Inc. из-за прогнозов о проблемах с продажами iPhone X, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03%, до 24746,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 2680,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,34%, до 6936,25 пункта.

В понедельник тайваньская газета Economic Daily написала, что спрос на iPhone X в первом квартале 2018 года может оказаться ниже ожиданий экспертов на 40% - по данным издания, компания снизит прогноз продаж нового смартфона с планируемых первоначально 50 миллионов единиц до 30 миллионов.

При этом американская консалтинговая компания JL Warren Capital, со ссылкой на предоставленные Apple данные о заказах, в первом квартале следующего года прогнозирует продажу лишь 25 миллионов новых iPhone, поскольку покупатели не готовы мириться со "слишком высокой ценой и недостатком интересных инноваций", отмечает агентство Рейтер.

В итоге бумаги Apple в ходе торгов дешевели более чем на 2%, однако к закрытию торгов снижение составило 0,9%.

Между тем, объем торгов на этой неделе остается низким – многие инвесторы ушли на каникулы перед Рождеством и продолжат отдыхать до Нового года.

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