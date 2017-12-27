Банк "Роскап" после вхождения в АИЖК сократит часть персонала и филиалов

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк "Российский капитал", во вторник сообщивший о том, что его единственным акционером стало Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), намерен сократить часть персонала и филиальной сети, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе кредитной организации.

"До конца 2017 года банк сократит более 10% сотрудников головного офиса. Это стало возможным за счет централизации и объединения функций и сокращения подразделений поддержки и обслуживания", - сказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в работе с региональной сетью банка. "Наша цель - эффективная сеть нового формата в приоритетных для нас регионах. Поэтому банк запускает стратегию переформатирования сети: мы уже начали процесс закрытия неэффективных точек путем выхода из нецелевых регионов. Одновременно в перспективных регионах планируется развитие офисов в лучших рыночных локациях", - сказал представитель "Российского капитала".

Он уточнил, что в первом квартале 2018 года оптимизация филиальной сети коснется примерно 20 точек присутствия банка.

Как уточнил сотрудник пресс-службы, сокращение персонала и филиалов "Российского капитала" является "лишь инструментом повышения эффективности банка".

"Банк в следующем году планирует стать прибыльным, но чтобы эта прибыль росла и показывалась регулярно, у банка должна быть стратегия, которая у нас сформировалась с приходом нового акционера. Мы строим универсальный ипотечно-строительный банк и должны делать ставку на эффективность", - сказал он.

В настоящее время банк "Российский капитал", занимающийся завершением строительства проблемных объектов строительной компании "Су-155", проходит процесс интеграции с АИЖК. В 2018 году банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд ДОМ.РФ и превратится в ДОМ.РФ Банк. При этом на базе кредитной организации планируется создать универсальный ипотечно-строительный банк. Банк хочет войти в тройку крупнейших кредитных организаций в России по объемам выдачи ипотеки и довести объемы финансирования жилищного строительства до 60% от портфеля кредитов юридическим лицам в 2020 году.