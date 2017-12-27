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Биржи АТР торгуются разнонаправленно после рождественских праздников


Рынки / Индексы

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики после рождественских праздников, в связи с которыми биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3301,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1891,1 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,03% - до 29586,32 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,18%, до 2422,86 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался всего на 0,01% - до 6070,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22910,27 пункта.

В понедельник корейский индекс KOSPI не торговался, а рынки Австралии и Гонконга были закрыты с начала недели в течение двух дней. Американские и европейские биржи также были закрыты: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ не торговались в понедельник, а 25-26 декабря были закрыты биржи некоторых стран Европы, в числе которых Великобритания, Франция, Германия и другие. Слабый объем торгов в связи с закрытием бирж оказывал давление на индексы АТР.

Поддерживает биржи рост нефтяных цен на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии: стоимость нефтяных марок Brent и WTI в результате преодолела максимумы с середины 2015 года. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию акций энергетических компаний региона. Так, бумаги японской нефтяной JX Holdings поднимаются в цене на 2,79%, австралийской Beach Energy - на 1,91%, Oil Search - на 1,57%.

При этом на индексы Китая оказывает давление внутренняя статистика. Прибыль крупных промышленных предприятий страны за 11 месяцев 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения государственного статбюро КНР. Причем по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.

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