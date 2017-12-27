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Золото незначительно дешевеет


Commodities / Рынки

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду коррекционно снижается после роста в предыдущий день торгов до максимумов с начала декабря, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1286,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,08%, до 16,6 доллара за унцию.

Во вторник фьючерс на золото подорожал на 0,7%, до 1286,8 доллара, что превысило отметку закрытия торгов 1 декабря в 1282,3 доллара.

В понедельник из-за Рождества многие торговые площадки были закрыты. Во вторник участники рынка были не очень активны. Европейские рынки, в том числе Германии, Франции, Великобритании, Испании и других, по-прежнему были закрыты. На этом фоне объем торгов был снижен, а трейдеры там, где могли, предпочитали покупку более безопасных активов, к числу которых традиционно относится золото.

Аналитики, чей прогноз приводит издание The Wall Street Journal, ожидают роста стоимости этого актива в среднесрочной перспективе на фоне повышенного спроса и пополнения запасов физического золота в Азии в период празднования китайского Нового года в середине февраля.

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