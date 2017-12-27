События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 декабря

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:30
|GBP
|Великобритания - Число одобренных ипотечных кредитов BBA BBA /British Bankers Association/Британская ассоциация банкиров/
|40,5 тыс
|40,6 тыс
|18:00
|USD
|США - Индекс доверия потребителей СB (декабрь)
|129,5
|128,1
|18:00
|USD
|США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь)
|3,5%
|-0,4%
|20:00
|EUR
|Франция - Общее число безработных
|3483,6 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Газпром - СД (вопрос о корректировке значений ключевых показателей эффективности деятельности на 2017 для применения в системе годового бонуса руководства)
|RUB
|Газпром нефть - СД (о приобретении дополнительных акций АО АРКТИКГАЗ)
|RUB
|ГМК Норильский Никель - СД (об увеличении УК ООО "Медвежий ручей" за счет внесения дополнительного вклада его единственным участником - ГМК Норильский никель)
|RUB
|ЛУКОЙЛ - СД (изменения в локальные нормативные акты компании по внутреннему аудиту)
|RUB
|МРСК Центра - СД (согласие на совершение сделки с заинтересованностью с ФСК ЕЭС)
|RUB
|Транснефть - СД (одобрение крупной сделки на сумму свыше 100 млрд долл)
|RUB
|QIWI plc - ВОСА (реестр закрыт 10.11.2017, Кипр, об утверждении объема акция для резервирования по опционной программе, утверждение опционного плана для сотрудников компании и т.д.)