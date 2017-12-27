Рубль развернулся вниз против доллара и евро вслед за нефтью

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению к доллару и евро после нескольких дней роста.

Неудавшаяся пока попытка рынка нефти закрепиться на уровне 66 долларов за баррель поддержала сползание рубля, пробовавшего с утра расти по инерции, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск рос на 0,17 рубля - до 57,79 рубля, курс евро - на 0,33 рубля, до 68,7 рубля. Ранее в среду доллар опускался до 57,38 рубля – минимума с 24 октября, евро – до 68,17 рубля – минимума с 7 ноября.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ

Курс рубля против доллара и евро днем перешел к снижению в рамках коррекции после нескольких дней роста. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий ослабел более чем на 1,3 рубля, евро – на 1,4 рубля за четыре сессии.

Возвращение на рынок нерезидентов после католического Рождества подтолкнуло их к фиксации прибыли от роста рубля.

Динамика стоимости нефти поддержала коррекционное сползание рубля против основных резервных валют. Так, марка Brent после двух дней попыток закрепиться выше отметки 66 долларов за баррель пока не смогла этого сделать и откатилась ниже нее. Скачок нефти накануне произошел на фоне информации о взрыве на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением "Мардаа".

В итоге доллар и евро днем повышались на 0,3-0,5% против рубля. Рублевая цена нефти остается выше отметки 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Текущее, в некотором смысле аномальное, укрепление российской валюты можно объяснить целым рядом факторов, считает Глеб Задоя из компании "Аналитика онлайн". Ситуация на нефтяном рынке поддерживает рубль, помимо этого сохраняется спрос на российский госдолг, отметил он.

"Однако факторов риска для рубля гораздо больше, чем причин для его укрепления. Самый серьезный риск - вероятность введения новых санкций со стороны США. Поэтому снижение курса доллара до уровней 56-57 рублей - неплохая возможность для покупок на среднесрочную перспективу", - сказал он.

В краткосрочной перспективе у рубля есть шанс на продолжение роста благодаря пику налоговых выплат и позитивным настроениям на рынке нефти, считает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Буровая активность в Штатах на минувшей неделе стабилизировалась, что служит благоприятным фактором для рынка "черного золота", - говорит он, поясняя свою позицию.