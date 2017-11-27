МТС выплатила АФК "Система" 16,5 млрд руб дивидендов за 2016 г и I полугодие 2017 г

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. МТС MTSS, крупнейший сотовый оператор в России, выплатил своему крупнейшему акционеру - АФК "Система" AFKS - дивиденды за 2016 год и первое полугодие 2017 года по акциям, с которых был снят запрет на выплаты дивидендов, на общую сумму 16,502 миллиарда рублей, говорится в сообщении МТС.

"Выплата произведена в соответствии с решением Федеральной службы судебных приставов от 26 декабря 2017 года, которое отменило ограничение на получение дивидендов по принадлежащим ПАО АФК "Система" акциям ПАО "МТС" в размере 31,76% уставного капитала", - говорится в сообщении.

Эти ограничения сняты в рамках мирового соглашения, заключенного корпорацией и АО "Система-Инвест" с "Роснефтью" ROSN, "Башнефтью" BANE и Башкирией 22 декабря и утвержденного арбитражным судом Башкирии 26 декабря.

В рамках двух исков "Роснефти" к "Системе" башкирский арбитраж ранее принял обеспечительные меры, арестовав почти все активы АФК: 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси", 90,47% акций БЭСК, 52,09% акций "Детского мира", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

Суд также заморозил тогда право ответчиков на получение дивидендов по арестованным ценным бумагам и долям.