Рынок акций РФ умеренно повышается на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется в боковике с небольшим повышением на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к 18.02 мск среды рос на 0,31% - до 2101,56 пункта, индекс РТС – на 0,21%, до 1147,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,14 рубля - до 57,76 рубля, курс евро - на 0,41 рубля - до 68,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent снижается на 0,53% - до 66,11 доллара за баррель.

Российский индекс Мосбиржи предпринимает попытки восстановиться, отмечает Ирина Рогова из Forex Club. Отчасти это связано с тем, что он так и не смог закрепиться ниже ключевой поддержки 2090, отчасти в его поддержку выступает ослабление рубля, поясняет она. "Сегодня в начале дня российская валюта предприняла еще одну попытку роста, но от уровня 57,35 за доллар все же начала отскок. Рубль утратил поддержку фактора налогового периода", - добавляет аналитик.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции АФК "Система" AFKS снижаются второй день подряд в рамках коррекции после взлета на новостях о мировом соглашении с "Роснефтью" ROSN.

К текущему моменту акции АФК снижались на 8,05%, до 12,23 рубля.

На ожиданиях и самих новостях о заключении мирового соглашения с "Роснефтью", по которому АФК выплатит 100 миллиардов рублей, бумаги корпорации взлетели на 46,5% за пару дней. Затем от локального максимума в 14,1 рубля, достигнутого 25 декабря, акции АФК потеряли около 10%.

Акции ВТБ растут на 1,77% на фоне позитивных показателей по МСФО за 11 месяцев года и за ноябрь.

Так, ВТБ в январе-ноябре 2017 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 98,8 миллиарда рублей. В ноябре чистая прибыль банка составила 7,9 миллиарда рублей, увеличившись на 5,3% в годовом выражении.

"Еще во время провала бумаги ниже 4,5 копейки мы отмечали, что данная цена вполне привлекательная для покупок на средний и долгосрочный период, поскольку в текущем году ВТБ показывает весьма неплохие темпы улучшения финансовых показателей. Возможно, что в 2018 году бумага будет активно восстанавливать свои позиции. Как минимум еще пару месяцев назад глава ВТБ Андрей Костин говорил о том, что в 2017 году ВТБ планирует получить прибыль в размере 100 миллиардов рублей", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпром GAZP нефти" умеренно снижаются на 0,14% после роста бумаг в течение последних трех дней, несмотря на заявление главы компании Александра Дюкова о том, что компания рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2017 года.

По его словам, год получился рекордным, как по объему добычи углеводородов и нефти, так и по объему чистой прибыли и операционной прибыли компании.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции росли на 4,4%, префы – на 3,53%), акции ПИКа (2,78%), "МРСК Центра" MRKC(2,73%), Polymetal (2,6%) префы "Татнефти" TATN(2,56%), а также акции "Северстали" CHMF(1,83%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Башнефти" BANE(обыкновенные акции снижались на 2,16%, префы – на 1,84%), акции "Мостотреста" MSTT(-1,95%), ОГК-2 (-1,94%), "Мосэнерго" MSNG(-1,81%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,63%) и акции ИСКЧ (-1,35%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок завершит день в плюсе, чему способствует небольшое ослабление рубля и некоторые позитивные корпоративные новости, включая более сильные результаты от ВТБ за январь-ноябрь, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

На фоне фиксации прибыли на рынке нефти потенциал ускорения роста российских индексов выглядит ограниченным, отмечает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс". При этом, если до конца сессии рубль продолжит отступать, индекс Мосбиржи, которому сейчас необходимо закрепить успех над отметкой 2100 пунктов, может еще немного прибавить в цене, но в целом активность инвесторов, вероятно, будет оставаться невысокой, полагает он.