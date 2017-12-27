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Рубль снижался к доллару и евро вечером в рамках коррекции


Рынки / Валюта

МОСКВА, 27 дек ПРАЙМ. Рубль вечером терял против доллара и евро в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней.

Рынок нефти пытается остаться около уровня 66 долларов за баррель марки Brent, что дает рублю поддержку, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.31 мск рос на 7 коп - до 57,69 рубля, курс евро - на 31 коп - до 68,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар опускался до 57,38 рубля – минимума с 24 октября, евро – до 68,17 рубля – минимума с 7 ноября.

РУБЛЬ - КОРРЕКЦИЯ

Рубль вечером снижался против доллара и евро в рамках коррекции после нескольких дней роста. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий ослабел более чем на 1,3 рубля, евро – на 1,4 рубля за четыре сессии.

Импульс снижению рубля задало сползание нефти ниже уровня 66 долларов за баррель. Впрочем, к вечеру она опять пытается закрепиться на этой отметке. Однако рубль не очень-то спешит возвращаться к росту. В итоге, рублевая цена "черного золота" выходит на локальные максимумы выше уровня 3,8 тысячи рублей за баррель марки Brent.

Сказывается подготовка инвесторов к длинным выходным, когда они предпочитают выйти в валюту в ожидании больших валютных платежей компаний и возможных новых санкций США против России, говорят эксперты. Доллар и евро повышались вечером на 0,1-0,5% против рубля.

Давление на российскую валюту оказали и слабые результаты ожидаемо невыгодного аукциона Минфина, сообщившего, что программа государственных внутренних заимствований РФ на 2017 год исполнена практически на 100%. Непривлеченный остаток средств составил 53,5 миллиона рублей, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На вечерних торгах в среду ожидается дальнейшее плавное ослабление рубля к доллару, полагает Нигматуллин.

Рубль в среду немного отступил против доллара и евро, что произошло, главным образом, в рамках технической коррекции, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара доллар/рубль остается в рамках нисходящего канала, говорить о выходе из которого можно будет не раньше закрепления выше 57,85. Пара евро/рубль располагается у верхней границы аналогичного нисходящего канала (68,80) – отскок вниз будет говорить о перспективах падения в район 68,1", - оценила она.

До конца года курс рубля будет формироваться в коридоре 57-58 к доллару, то есть несколько выше (рубль будет крепче), чем можно было ожидать, рассуждает Наталья Ващелюк из Бинбанка.

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