Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в среду против рынка

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в среду в цене против рынка, следует из данных Московской биржи.

Акции "Мосэнерго" MSNG подешевели на 2,48%, ОГК-2 – на 0,9%, ТГК-1 – на 1,88%.

Также снизились в стоимости бумаги ТГК-2 (префы – на 1,18%, обыкновенные акции – на 0,51%) и бумаги "Квадры" (префы – на 5,22%, обыкновенные акции – на 2,89%).

Префы "Интер РАО" IRAO выросли в цене на 2,18%, "Иркутскэнерго" IRGZ– на 2,69%, "Энел Россия" - на 0,77%, "Юнипро" – на 0,08%, ТГК-14 – на 0,19% и акции "Русгидро" – на 0,42%.

Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,44% - до 2106,17 пункта, также следует из данных Московской биржи.