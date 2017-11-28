Рынок акций РФ умеренно вырос на средних объемах торгов

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду умеренно вырос на средних объемах торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,44% - до 2106,17 пункта, индекс РТС – на 0,34%, до 1148,92 пункта. Объем торгов превысил 26,5 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.13 мск рос на 0,22 рубля - до 57,62 рубля, курс евро - на 0,46 рубля - до 68,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent снижается на 0,98% - до 65,81 доллара за баррель.

На малых объемах и в отсутствие важных новостей отечественные рынки консолидировались в небольшом плюсе, отмечает Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции АФК "Система" AFKS снижались второй день подряд в рамках коррекции после взлета на новостях о мировом соглашении с "Роснефтью" ROSN. К закрытию торгов акции АФК снизились на 6,77%, до 12,4 рубля.

На ожиданиях и самих новостях о заключении мирового соглашения с "Роснефтью", по которому АФК выплатит 100 миллиардов рублей, бумаги корпорации взлетели на 46,5% за пару дней. Затем от локального максимума в 14,1 рубля, достигнутого 25 декабря, акции АФК потеряли около 10%.

"Еще один "плюсик" в копилку АФК "Система" - это то, что компания МТС MTSS сообщила о выплате дивидендов "Системе", которая является крупнейшим акционером МТС с долей эффективного участия 50,03%", - говорит Коренев из "Финама".

"Общая сумма дивидендных выплат за 2016 год и за первое полугодие 2017 и составила 16,5 миллиарда рублей. Выплата произведена в соответствии с решением Федеральной службы судебных приставов от 26 декабря 2017 года, которое отменило ограничение на получение дивидендов по принадлежащим АФК "Система" акциям МТС в размере 31,76% уставного капитала. Выплаты будут отражены в финансовой отчетности МТС за 2017 год. Ну, не замечательно?", - комментирует он.

Акции ВТБ выросли на 1,28% на фоне позитивных показателей по МСФО за 11 месяцев года и за ноябрь.

Так, ВТБ в январе-ноябре 2017 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 98,8 миллиарда рублей. В ноябре чистая прибыль банка составила 7,9 миллиарда рублей, увеличившись на 5,3% в годовом выражении.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпром GAZP нефти" сумели подняться на 0,12% на заявлении главы компании Александра Дюкова о том, что компания рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2017 года.

По его словам, год получился рекордным, как по объему добычи углеводородов и нефти, так и по объему чистой прибыли и операционной прибыли компании.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции выросли на 4,27%, префы – на 3,24%), акции "МРСК Центра" MRKC(3,73%), Polymetal (3,15%), ПИКа (3,07%), префы "Татнефти" TATN(2,87%), а также акции "Северстали" CHMF(2,38%), "Интер РАО" IRAO(2,18%), обыкновенные акции Сбербанка SBER(1,53%) и акции "Яндекса" YNDX(1,36%).

Среди лидеров снижения – акции "Мосэнерго" MSNG(-2,48%), бумаги "Башнефти" BANE(обыкновенные акции снижались на 2,2%, префы – на 1,62%), "Мостотреста" MSTT(-2,02%), ТГК-1 (-1,88%), ЛСР (-1,52%), а также "Уралкалия" (-1,14%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (-1,13%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексу ММВБ в ходе торгов в среду удалось отыграть уровень 2100 пунктов. Можно констатировать, что борьба за эту отметку продолжается, что вносит некоторую неопределенность в дальнейшее среднесрочной движение российского рынка, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Так, в случае закрепления выше этого уровня можно ожидать возобновления роста и подъема индекса в район отметки 2150 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением, считает он.

Если же "медведи" закрепятся ниже 2100 пунктов, это будет говорить в пользу продолжения негативной динамики и возможности отступления индекса Мосбиржи в район 1950-2000 пунктов, добавляет аналитик.

"Индексу Московской биржи удалось удержать важный рубеж у отметки 2100 пунктов. Впрочем, рождественского ралли у нас не произошло. Если будет способствовать внешний фон, то российский фондовый рынок может предпринять "ралли Санта Клауса", чтобы закончить год на позитивной ноте. В любом случае, 2017 год российский фондовый рынок не может занести себе в актив", - комментирует Роман Ткачук из "Альпари".