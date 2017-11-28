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Галицкий увеличил долю в "Магните" до 32,48% с 27,98%


Рынки

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Гендиректор и основной акционер "Магнита" MGNT Сергей Галицкий увеличил свою долю в ритейлере после допэмиссии до 32,48% с 27,98%, следует из материалов "Магнита".

В ноябре структура Галицкого Lavreno Ltd. продала 7,1 миллиона акций ритейлера по 6,185 тысячи рублей за бумагу. В результате доля предпринимателя в капитале "Магнита" снизилась до 27,98%.

После продажи акций планировалось провести допэмиссию 7,35 миллиона новых акций "Магнита". При условии, что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno предполагала в полном объеме направить все средства, полученные от продажи акций, на приобретение новых бумаг, а также дополнительно купить 250 тысяч новых акций.

В понедельник "Магнит" сообщил о размещении 1,05 миллиона обыкновенных акций по преимущественному праву приобретения ценных бумаг. Еще 6,3 миллиона акций ритейлера из дополнительного выпуска размещается по открытой подписке.

"Магнит" планирует использовать средства от размещения допэмиссии на финансирование программы капитальных затрат для расширения торговой сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса. Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки и на финансирование текущей операционной деятельности.

"Магнит" - российский ритейлер, центральный офис которого находится в Краснодаре. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2016 году снизилась на 7,9% - до 54,409 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 3,7% - до 107,793 миллиарда, выручка - на 13,1%, до 1,075 триллиона рублей.

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