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Британский FTSE 100 завершил торги на рекордной отметке за счет нефтедобывающего сектора


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы завершили торги среды разнонаправленно и со слабой динамикой, однако британский FTSE 100 показал на закрытии максимальный уровень за всю историю торгов, впервые поднявшись выше 7620 пунктов за счет местных компаний нефтедобывающего сектора, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,37% - до 7620,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 5368,84 пункта, немецкий DAX снизился на 0,02%, до 13070,02 пункта.

FTSE 100 вырос до рекордного уровня на фоне скачка нефтяных цен днем ранее, который привел к удорожанию акций британских компаний нефтегазового сектора. Так, по результатам торгов бумаги британских BP и Statoil подорожали на 0,29% и 0,71% соответственно, англо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,65%.

Цены на "черное золото" во вторник выросли до максимума за 2,5 года. Так, стоимость нефти марки Brent во вторник впервые с июня 2015 года превысила 66 доллара за баррель, нефти марки WTI - 60 долларов за баррель.

Цены подскочили после того, как произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением "Мардаа". По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной в РФ).

Как сообщило агентства Блумберг со ссылкой на источники, объемы добычи нефти в Ливии сократились до 950 тысяч баррелей в сутки из-за остановки работы взорванного во вторник нефтепровода. На ремонт взорванного участка уйдет примерно неделя, сообщили агентству источники.

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