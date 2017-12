Agrium и Potash получили все одобрения регуляторов, необходимые для слияния

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Канадская калийная компания Agrium Inc. и производитель минеральных удобрений Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PotashCorp) получили все одобрения регуляторов, необходимые для слияния компаний; планируют завершить сделку 1 января 2018 года, говорится в сообщении компаний.

"Agrium и Potash рады сообщить сегодня, что они получили разрешение Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) и теперь имеют все необходимые одобрения регуляторов, чтобы завершить предполагаемое слияние", - сообщается в релизе. Ожидается, что сделка будет завершена 1 января 2018 года.

О планах слияния компаний было объявлено в сентябре 2016 года. В рамках соглашения будет создана материнская компания, которой будут владеть акционеры как Agrium, так и Potash. После закрытия сделки акционеры PotashCorp будут владеть приблизительно 52% новой компании, а Agrium - 48%. Компании также сообщали, что после закрытия сделки намерены переименовать новую объединенную компанию в Nutrien. Ранее Agrium и Potash уже получили разрешение на слияние в Бразилии, Канаде, Индии, России и Китае.

"Это окончательное одобрение является важной вехой в объединении двух лидеров отрасли. Учитывая нашу огромную работу по интеграции, мы планируем быстро перейти к закрытию (сделки - ред.), чтобы начать использовать стратегические преимущества и синергетический потенциал от объединения", - приводятся в сообщении слова главы Agrium Чака Магро (Chuck Magro).

"Мы рады получению окончательного одобрения и надеемся на создание Nutrien", - также отметил гендиректор Potash Йохен Тилк (Jochen Tilk).

PotashCorp со штаб-квартирой в канадском городе Саскатуне (провинция Саскачеван) производит минеральные удобрения, а также продукцию для животноводческой промышленности. Agrium Inc. основана в 1931 году, штаб-квартира находится в городе Калгари в Канаде. Компания является глобальным производителем продукции для сельского хозяйства. Agrium производит удобрения из азота, карбоната калия и фосфатов.