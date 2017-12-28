События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 декабря

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:35
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,222 млн барр
|-6 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|0,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|-0,2%
|2,2% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,10%
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|2,50%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
|13:45
|EUR
|Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP)
|1,73%
|16:30
|USD
|США - Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь)
|-68,1 млрд долл
|-67,6 млрд долл
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|245 тыс
|241 тыс
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь)
|63,9
|62
|19:00
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-6,495 млн долл
|-3,925 млн долл
|19:00
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,754 млн долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (декабрь)
|51,5
|52
|14:00
|RUB
|ВВП (г/г)
|1%
|1,6% (прогноз)
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 22.12)
|430,3 млрд долл (на 15.12)
|RUB
|ГАЗ - СД (определение цены размещения допэмиссии)
|RUB
|ОМПК /Останкинский мясоперерабатывающий комбинат/ - делистинг акций с Московской биржи