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События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 декабря


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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:35 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,222 млн барр -6 млн барр (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)0,5%0,6% (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)-0,2%2,2% (факт)
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)0,10%
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)2,50%
12:00 EURЕврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
13:45 EURИталия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP)1,73%
16:30 USDСША - Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) -68,1 млрд долл -67,6 млрд долл
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице245 тыс241 тыс
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь)63,962
19:00 USDСША - Запасы сырой нефти -6,495 млн долл -3,925 млн долл
19:00 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)0,754 млн долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс производственной активности PMI (декабрь)51,552
14:00 RUBВВП (г/г)1%1,6% (прогноз)
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 22.12)430,3 млрд долл (на 15.12)
 RUBГАЗ - СД (определение цены размещения допэмиссии)
 RUBОМПК /Останкинский мясоперерабатывающий комбинат/ - делистинг акций с Московской биржи
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