Европейские биржи незначительно колеблются при сниженном объеме торгов

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику в четверг в условиях сниженного объема торгов перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,05%, до 7624,24 пункта. Ранее в ходе торгов он снижался до 7617,68 пункта. Французский CAC 40 опускался на 0,03%, до 5366,98 пункта, немецкий DAX - на 0,08%, до 13059,68 пункта.

На текущей неделе объем торгов на европейских биржах снижен, поскольку часть инвесторов ушли на каникулы перед католическим Рождеством и продолжают отдыхать до Нового года. Биржи Великобритании в пятницу будут работать сокращенный рабочий день.

В четверг и в пятницу не ожидается никаких макроэкономических данных, которые могли бы указать биржам направление. Некоторую поддержку индексам оказывает рост стоимости нефти и меди, что благоприятно сказывается на котировках акций сырьевых компаний.

Снижение стоимости акций зафиксировано в секторе высокотехнологических компаний региона, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о том, что компания Apple AAPL снизит прогноз продаж нового смартфона iPhone X в первом квартале 2018 года с планируемых первоначально 50 миллионов единиц до 30 миллионов.