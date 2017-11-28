Рынок акций РФ снижается на фиксации прибыли перед новогодними каникулами

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг снижается по основным индексам на фиксации прибыли игроками.

Индекс Мосбиржи к 16.52 мск четверга дешевел на 0,73%, до 2090,9 пункта, индекс РТС – на 0,28%, до 1145,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 25 копеек, до 57,50 рубля, курс евро - на 5 копеек, до 68,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent находится примерно на уровне предыдущего закрытия - около 66 долларов за баррель.

"Активность на российском рынке упала по сравнению с предыдущим днем. В принципе, многие участники торгов сворачивают свою деятельность на ближайшие полторы недели, чтобы не попасть под влияние неожиданностей январских праздников", - комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Поскольку в начале года ожидаются заявления из Вашингтона (о возможных новых экономических санкциях против РФ - ред.), то, естественно, риски связаны с возможными новыми американскими ограничениями в рамках глобальной конкурентной борьбы", - расценивает он.

В условиях неоднозначного внешнего фона и укрепления рубля российский фондовый рынок не смог отстоять позиции в "зеленой зоне", отмечает Игорь Ковалев, аналитик ГК "ИнстаФорекс". После разнонаправленных утренних торгов РТС, который удерживался в плюсе, присоединился к индексу Мосбиржи, хотя несет минимальные потери, указывает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди акций по снижению – акции АФК "Система" AFKS(-3,91%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(-3,06%), акции "Газпромнефти" (-2,34%), "Роснефти" ROSN(-1,93%), ВТБ (-1,79%), а также префы "Транснефти" (-1,67%).

Укрепление рубля к основным инвалютам оказывает давление на бумаги экспортеров, отмечают аналитики. В бумагах металлургов также преобладали продажи, но вот акции ГМК (+0,5%) пользовались спросом на фоне роста котировок меди до максимума за три с половиной года, отмечает Кочетков. Впрочем, стоимость никеля также увеличилась за год более чем на 20%, а бумаги ГМК поднялись лишь на 6,5%, добавляет он.

Также среди лидеров роста сегодня – акции "Аптечной сети 36 и 6" (4,43%), ТГК-1 (2,53%), обыкновенные акции "Россетей" (2,4%), "Акрона" AKRN(1,71%), "Дикси" (1,64%), префы "Селигдара" SELG(1,57%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

От более глубокой просадки отечественные бенчмарки удерживают стабильно высокие цены на нефть, отмечает Ковалев.

До конца дня вероятно усиление волатильности на российском рынке акций на ожиданиях сообщения о сокращении запасов сырой нефти в США, считает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.