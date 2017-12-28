Рубль растет к доллару и стабилизируется к евро, отыгрывая динамику форекса

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером прибавлял против доллара и стабилизировался к евро, отыгрывая укрепления европейской валюты на форексе, говорят эксперты.

Рынок нефти пытается закрепиться на уровне 66 долларов за баррель Brent, что поддерживает рубль против доллара, отмечают трейдеры

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.12 мск снижался на 19 копеек - до 57,56 рубля, курс евро повышался на 3 копейки - до 68,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ДОЛЛАРУ

Рубль вечером рос к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая дорогую нефть. Стоимость марки Brent пытается зацепиться за круглый уровень 66 долларов за баррель. Инвесторы ожидают еженедельных данных по запасам от Минэнерго США.

Трейдеры также продолжают оценивать новости по трубопроводу Forties в Северном море, который был закрыт на ремонт 11 декабря в связи с поломкой. В четверг компания-владелец трубопровода Ineos сообщила, что все ограничения на подачу нефти и газа в трубопровод сняты. Часть потока сырой нефти уже направлена по Forties. Полного восстановления его работы компания ожидает в начале января.

Евро на форексе закрепляется в районе уровня 1,195 доллара, что обуславливает его стабилизацию против рубля. Доллар дешевеет к основным мировым валютам вместе со снижением доходности 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) с уровня 9-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Тем не менее, рубль отстает в росте к доллару от нефти. В итоге рублевая цена "черного золота" остается около локальных максимумов в 3,8 тысячи рублей за баррель марки Brent. Доллар вечером снижался на 0,3% против рубля.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг проходят последние в текущем году налоговые платежи, поэтому вскоре рубль может начать слабеть, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"К тому же повышательное ралли нефти, похоже, достигло точки успокоения. В остальном, спекулянты уже будут готовиться к январским праздникам, когда придут новые риски и новые потоки событий", - добавил он.

Потенциал дальнейшего роста рубля представляется ограниченным, считает Андрей Диргин из компании "Альфа-Форекс". Единственный сценарий, при котором рубль может рвануть к новым вершинам в краткосрочной перспективе – мощная волна роста нефти, полагает он.

"На международном рынке американская валюта находится под мощным давлением – перед окончанием года многие игроки решили избавиться от доллара, что говорит о не слишком оптимистичных ожиданиях в отношении монетарной и экономической политики Штатов", - добавил Диргин.