ОБЗОР – Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля к доллару и на низких объемах торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга снизился на 0,16% - до 2102,89 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1150,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск снижался на 17 копеек - до 57,58 рубля, курс евро рос на 8 копеек - до 68,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,24% - до 65,83 доллара за баррель.

"Несмотря на то, что объем публикуемой сегодня статистики был еще достаточно велик, да и новости, способные повлиять на движения рынков, пусть и скудные, но присутствовали, биржевые индексы предпочли практически не двигаться. Некоторое исключение составили, пожалуй, только отечественные биржи, которые в отличие от пока еще сонных западных, проявили хоть какую-то активность", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Объемы торгов вдвое ниже средних за месяц: ликвидность покидает рынки в преддверии новогодних праздников, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

К закрытию торгов на рынке акций Московской биржи их объем составил порядка 18,09 миллиарда рублей.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Обыкновенные акции Сбербанка SBER в моменте снизились на 1,8% относительно уровня предыдущего закрытия на сообщении по мировому соглашению с "Транснефтью" по спору на 66,5 миллиарда рублей, при этом бумаги самой трубопроводной монополии отреагировали небольшим замедлением темпов снижения, следует из данных Московской биржи.

К закрытию торгов акции "Транснефти" снизились на 2,46% - до 178,5 тысячи рублей, обыкновенные акции Сбербанка – на 1,22%, до 224,2 рубля.

Как указывается в совместном заявлении банка и трубопроводной монополии, "Транснефть" и Сбербанк согласовали условия мирового соглашения по спору на 66,5 миллиарда рублей, это позволяет отказаться от продолжения судебного разбирательства.

Акции "Дикси" (выросли на 1,86% - до 323,8 рубля) в четверг оказались среди лидеров спроса. "Новости о будущем делистинге компании появились не в самый активный биржевой момент, в конце года, но были восприняты рынком совершенно нейтрально. Сегодняшний рост носит в основном технический характер, бумаги остаются в рамках бокового диапазона 311-330 рублей, и для выхода за его пределы нужно нечто большее", - отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (4,05%), "М.Видео" (3,69%), обыкновенные акции "Россетей" (2,35%), акции ТГК-1 (2,09%), ПИКа (1,72%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,56%), префы "Селигдара" (1,46%), префы "Мечела" MTLR(1,27%) и акции ММК (1,26%).

Среди лидеров по снижению – акции АФК "Система" AFKS(-2,42%), "Роснефти" ROSN(-1,9%), "Газпром GAZP нефти" (-1,78%), "Фосагро" PHOR(-1,48%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,23%), префы "Башнефти" BANE(-1,12%), акции "МРСК Центра" MRKC(-1,11%) и ВТБ (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сессия пятницы, вероятно, состоится в пределах отметок 2075-2105 пунктов, прогнозирует Бодрова из "Альпари". "До полудня еще может наблюдаться какая-то активность, во второй половине дня рынок войдет в узкий "боковик". Индекс РТС будет консолидироваться около отметки 1140 пунктов", - считает она.

В пятницу в России выйдет индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь, напоминает Коренев из "Финама". Германия отчитается по индексу потребительских цен, вечером (21.00 мск) будет озвучено число буровых установок от Baker Hughes, которое за предыдущую неделю не менялось, добавляет он.

Несмотря на преобладание продаж, рынку удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 2100 пунктов, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". В случае если в пятницу "быкам" удастся сохранить текущие позиции, уже в начале следующего года мы можем увидеть попытки возобновления роста на нашем фондовом рынке, считает он.

И снова настроениями российского рынка правит динамика рубля: национальная валюта сегодня предпринимает попытки отыграть утраченные днем ранее попытки и небезуспешно, отмечает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Ключевая причина кроется в слабости доллара. Американская валюта снижается после того, как статистика из США оказалась разочаровывающей. Это значит, что ФРС США не сможет активно повышать ставку. И это, конечно, давит на доллар. Но для индекса Мосбиржи растущий рубль – фактор негативный. В итоге бенчмарк снова движется к ключевой поддержке 2090. Недостаточно уверенную динамику сегодня демонстрирует и нефть", - добавляет она.