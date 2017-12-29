События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 декабря

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания - Канун Нового года - раннее закрытие /в 12:30/
|3:30
|AUD
|Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь)
|0,40%
|0,5% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,70%
|1,50%
|11:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|1,80%
|1,50%
|16:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,30%
|0,50%
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|747
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|20,4 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|601,8 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|113,8 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|83,2 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-12,7 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-114,4 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|22,2 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|86,2 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|57,4
|56,8
|RUB
|Газпром нефть - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 15.12.2017)
|10,68 - див-д 2016
|10 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|ИРКУТ - СД (согласие на ряд сделок с заинтересованностью)
|RUB
|Мосэнерго - СД (оргвопросы)
|RUB
|ОГК-2 - СД (о закупочной политике, программа страховой защиты общества на 2018)
|RUB
|РуссНефть - СД (решение о признании члена совета директоров НК "РуссНефть" независимым)
|RUB
|ТГК-1 - СД (вопрос об избрании председателя СД)