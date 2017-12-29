События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 декабря

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз GBP Великобритания - Канун Нового года - раннее закрытие /в 12:30/ 3:30 AUD Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь) 0,40% 0,5% (факт) 11:00 EUR Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,70% 1,50% 11:00 EUR Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) 1,80% 1,50% 16:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,30% 0,50% 21:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 747 23:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 20,4 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 601,8 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 113,8 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 83,2 тыс 23:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -12,7 тыс 23:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -114,4 тыс 23:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 22,2 тыс 23:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 86,2 тыс

Российские события