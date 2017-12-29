Европейские биржи по итогам 2017 года показали рекордный с 2013 года рост

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в основном снижаются в последний день торгов 2017 года, однако при этом нацелились продемонстрировать по итогам текущего года в целом максимальный с 2013 года рост, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15% - до 7634,25 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,09%, до 5334,5 пункта, немецкий DAX - на 0,15%, до 12960,5 пункта.

Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся за год примерно на 8%, не дотянувшись до показателя 2013 года в 12,27%. Лидерами роста стали немецкие и итальянские биржи - DAX увеличился почти на 13%, FTSE MIB - на 14,78%.

Британские биржевые индексы за год подросли лишь на 6,9% на фоне опасений инвесторов в отношении переговоров по Brexit. Также относительно скромный рост - примерно на 7,8% - продемонстрировал испанский индекс IBEX, для которого сдерживающим фактором стал референдум о независимости Каталонии.

В отраслевом разрезе сильнее всех подорожали технологические компании и сектор основных материалов. Бумаги компании AMS - австрийского производителя чипов, поставляющего комплектующие для Apple AAPL и Samsung, - выросли за год более чем в 4 раза, до 88,25 швейцарского франка (89,93 доллара).