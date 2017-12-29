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Биржи АТР закрылись в последний рабочий день уходящего года в основном ростом


Рынки / Индексы

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне низкого объема торгов перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33%, до 3307,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1899,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,19%, до 29919,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 6065,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22764,94 пункта.

Биржа Южной Кореи закрыта в пятницу в связи с новогодними праздниками. По итогам четверга корейский KOSPI вырос на 1,26%, до 2467,49 пункта.

Японский индекс закрылся небольшим снижением на фоне укрепления иены по отношению к доллару, что негативно для стоимости акций японских экспортеров. При этом за год Nikkei 225 поднялся на 19%.

Индекс Австралии также закрылся в минусе, что объясняется коррекционной динамикой после достижения десятилетнего максимума накануне - в четверг на закрытии торгов он достиг 6088 пунктов, что является самым высоким уровнем закрытия с января 2008 года. В целом за текущий год индекс вырос на 7%.

Остальные индексы региона завершили торги умеренным ростом на фоне сниженного объема торгов перед праздниками.

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