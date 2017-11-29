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Бумаги "Мечела" подскочили на 4-10% на новостях о реструктуризации кредита на $1 млрд


Рынки / Акции

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Привилегированные акции "Мечела" MTLR подскочили почти на 10%, до максимума с 21 марта, а обыкновенные акции – на 4% на новостях о получении согласия кредиторов на реструктуризацию синдицированного кредита 1 миллиард долларов, следует из данных Московской биржи.

К 14.13 мск привилегированные акции "Мечела" поднимались на 6,84% - до 132 рублей (уже подскакивали на 9,6%, до 135,4 рубля – максимума с марта). Обыкновенные акции росли в цене на 2,58% - до 144,95 рубля (поднимались на 4%, до 146,95 рубля – максимума с 28 ноября). При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,15%.

Около 85% держателей долга "Мечела" по синдицированному кредиту на 1 миллиард долларов поддерживают условия реструктуризации, сообщил ранее в пятницу источник РИА Новости.

В ноябре представители "Мечела" сообщали, что более половины участников синдиката одобряют условия реструктуризации задолженности. Компания продолжала переговоры и пыталась набрать необходимое количество голосов (не менее 75%) для реализации предлагаемой схемы.

В настоящее время 78% задолженности группы "Мечел" реструктурировано (по итогам второго квартала - 75%). Общая сумма еще не рефинансированной задолженности компании оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов.

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