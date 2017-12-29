Нефть продолжает дорожать на данных о снижении запасов и добычи в США

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают рост, инвесторы отыгрывают данные по снижению запасов и добычи сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.23 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,44%, до 66,45 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,48%, до 60,13 доллара за баррель.

Минэнерго США сообщило в четверг, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 431,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,9%, или на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,6 миллиона баррелей, составив 51,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 0,36%, или на 35 тысяч баррелей в сутки, до 9,754 миллиона баррелей в сутки. При этом до этого в течение почти двух месяцев показатель рос. Снижение уровня запасов и добычи в США поддерживает нефтяные цены.

Позднее в ходе торгов рынок ожидает статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По данным BHGE, по итогам завершившейся 22 декабря рабочей недели число буровых в стране выросло на одну штуку, или на 0,1%, до 931 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 278 штук, или на 42,5%.