События в сфере макроэкономики и бизнеса 2-9 января

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые со 2 по 9 января события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2 янв
|1:30
|AUD
|Австралия - Индекс производственной активности AIG (декабрь)
|57,3
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (декабрь)
|50,8
|50,9
|11:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|56,1
|56,3
|11:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|58,3
|58,5
|11:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|59,3
|59,3
|11:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|63,3
|63,3
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|60,6
|60,6
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|58,2
|58
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|55
|3 янв
|JPY
|Япония - Биржевые каникулы
|12:00
|EUR
|Германия - Изменение количества безработных (декабрь)
|-18 тыс
|-11 тыс
|12:00
|EUR
|Германия - Уровень безработицы Германии (декабрь)
|5,6%
|5,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь)
|53,1
|53
|18:00
|USD
|США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (декабрь)
|59,7
|58,8
|18:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (декабрь)
|58,2
|58,1
|4 янв
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (декабрь)
|51,9
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь)
|2,5%
|2%
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|11:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|54,4
|54,9
|11:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|54,7
|54,7
|11:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|59,4
|59,4
|11:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|55,8
|55,8
|12:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|58
|58
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|56,5
|56,5
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь)
|53,8
|53,8
|16:15
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
|190 тыс
|190 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь)
|3,8%
|17:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|53
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|52,4
|5 янв
|3:30
|AUD
|Австралия - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|0,105 млрд австрал. долл
|1,375 млрд австрал. долл
|10:00
|EUR
|Германия - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-1,2%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,4%
|1,3%
|16:30
|USD
|США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
|228 тыс
|189 тыс
|16:30
|USD
|США - Доля экономически активного населения (декабрь)
|62,7%
|16:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь)
|221 тыс
|185 тыс
|16:30
|USD
|США - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-48,7 млрд долл
|-47,9 млрд долл
|16:30
|USD
|США - Уровень безработицы (декабрь)
|4,1%
|4,1%
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение занятости (декабрь)
|79,5 тыс
|10 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-1,47 млрд канад. долл
|-1,25 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада - Уровень безработицы (декабрь)
|5,9%
|6%
|18:00
|USD
|США - Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|1,4%
|18:00
|USD
|США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (декабрь)
|55,3
|18:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (декабрь)
|57,4
|57,6
|18:00
|CAD
|Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (декабрь)
|63
|8 янв
|JPY
|Япония - День Достижения совершеннолетия / Coming of Age Day / Seijin-no-hi - выходной на Токийской фондовой бирже
|10:00
|EUR
|Германия - Объём производственных заказов (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|0,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (декабрь)
|0,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (декабрь)
|3,9%
|3,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-1,1%
|-0,7%
|9 янв
|3:01
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)
|0,6%
|3:30
|AUD
|Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|0,9%
|-1,8%
|10:00
|EUR
|Германия - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-1,4%
|1,8%
|10:00
|EUR
|Германия - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|19,9 млрд евро
|21,8 млрд евро
|13:00
|EUR
|Еврозона - Уровень безработицы (ноябрь)
|8,8%
|8,9%
|16:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (декабрь)
|252,2 тыс
|215 тыс
|18:00
|USD
|США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)
|5,996 млн
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|4 янв
|RUB
|ФосАгро - закрытие реестра для ВОСА (26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017) - див-д 2017
|RUB
|ТГК-2 - закрытие реестра для ВОСА (28.02.2018, досрочные перевыборы СД)
|8 янв
|RUB
|КуйбышевАзот - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 21.12.2017)
|1 (1П2016) + 1 (9м2016) + 1 (фин) (ао, ап) - див-д 2016
|1 (1П2017) + 1 (9м2017) (ао, ап) - див-д 2017
|9 янв
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - закрытие реестра для ВОСА (05.03.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|НЛМК- закрытие реестра для выплаты див-дов 9м/3кв2017 (ВОСА - 22.12.2017)
|1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 2016
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017