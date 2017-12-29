События в сфере макроэкономики и бизнеса 2-9 января

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые со 2 по 9 января события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2 янв 1:30 AUD Австралия - Индекс производственной активности AIG (декабрь) 57,3 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (декабрь) 50,8 50,9 11:15 EUR Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 56,1 56,3 11:45 EUR Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 58,3 58,5 11:50 EUR Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 59,3 59,3 11:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 63,3 63,3 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 60,6 60,6 12:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 58,2 58 17:45 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 55 3 янв JPY Япония - Биржевые каникулы 12:00 EUR Германия - Изменение количества безработных (декабрь) -18 тыс -11 тыс 12:00 EUR Германия - Уровень безработицы Германии (декабрь) 5,6% 5,6% 12:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь) 53,1 53 18:00 USD США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (декабрь) 59,7 58,8 18:00 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (декабрь) 58,2 58,1 4 янв 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (декабрь) 51,9 10:00 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь) 2,5% 2% 10:00 GBP Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь) 0,1% 0,2% 11:15 EUR Испания - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 54,4 54,9 11:45 EUR Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 54,7 54,7 11:50 EUR Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 59,4 59,4 11:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 55,8 55,8 12:00 EUR Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 58 58 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 56,5 56,5 12:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь) 53,8 53,8 16:15 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь) 190 тыс 190 тыс 16:30 CAD Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь) 3,8% 17:45 USD США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 53 17:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 52,4 5 янв 3:30 AUD Австралия - Сальдо торгового баланса (ноябрь) 0,105 млрд австрал. долл 1,375 млрд австрал. долл 10:00 EUR Германия - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) -1,2% 1% 13:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,4% 1,3% 16:30 USD США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3% 16:30 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь) 228 тыс 189 тыс 16:30 USD США - Доля экономически активного населения (декабрь) 62,7% 16:30 USD США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь) 221 тыс 185 тыс 16:30 USD США - Сальдо торгового баланса (ноябрь) -48,7 млрд долл -47,9 млрд долл 16:30 USD США - Уровень безработицы (декабрь) 4,1% 4,1% 16:30 CAD Канада - Изменение занятости (декабрь) 79,5 тыс 10 тыс 16:30 CAD Канада - Сальдо торгового баланса (ноябрь) -1,47 млрд канад. долл -1,25 млрд канад. долл 16:30 CAD Канада - Уровень безработицы (декабрь) 5,9% 6% 18:00 USD США - Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь) -0,1% 1,4% 18:00 USD США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (декабрь) 55,3 18:00 USD США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (декабрь) 57,4 57,6 18:00 CAD Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (декабрь) 63 8 янв JPY Япония - День Достижения совершеннолетия / Coming of Age Day / Seijin-no-hi - выходной на Токийской фондовой бирже 10:00 EUR Германия - Объём производственных заказов (м/м) (ноябрь) 0,5% 0,8% 11:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (декабрь) 0,5% 11:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (декабрь) 3,9% 3,9% 13:00 EUR Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) -1,1% -0,7% 9 янв 3:01 GBP Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) 0,6% 3:30 AUD Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) 0,9% -1,8% 10:00 EUR Германия - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -1,4% 1,8% 10:00 EUR Германия - Сальдо торгового баланса (ноябрь) 19,9 млрд евро 21,8 млрд евро 13:00 EUR Еврозона - Уровень безработицы (ноябрь) 8,8% 8,9% 16:15 CAD Канада - Объём строительства новых домов (декабрь) 252,2 тыс 215 тыс 18:00 USD США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь) 5,996 млн

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