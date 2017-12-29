FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 2-9 января


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, verte

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые со 2 по 9 января события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2 янв
1:30 AUDАвстралия - Индекс производственной активности AIG (декабрь)57,3
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (декабрь)50,850,9
11:15 EURИспания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)56,156,3
11:45 EURИталия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)58,358,5
11:50 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)59,359,3
11:55 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)63,363,3
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)60,660,6
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)58,258
17:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)55
3 янв
JPYЯпония - Биржевые каникулы
12:00 EURГермания - Изменение количества безработных (декабрь) -18 тыс -11 тыс
12:00 EURГермания - Уровень безработицы Германии (декабрь)5,6%5,6%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь)53,153
18:00 USDСША - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (декабрь)59,758,8
18:00 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (декабрь)58,258,1
4 янв
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (декабрь)51,9
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь)2,5%2%
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь)0,1%0,2%
11:15 EURИспания - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)54,454,9
11:45 EURИталия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)54,754,7
11:50 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)59,459,4
11:55 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)55,855,8
12:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)5858
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)56,556,5
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь)53,853,8
16:15 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)190 тыс190 тыс
16:30 CADКанада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь)3,8%
17:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)53
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)52,4
5 янв
3:30 AUDАвстралия - Сальдо торгового баланса (ноябрь)0,105 млрд австрал. долл1,375 млрд австрал. долл
10:00 EURГермания - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)-1,2%1%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)1,4%1,3%
16:30 USDСША - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь)0,2%0,3%
16:30 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)228 тыс189 тыс
16:30 USDСША - Доля экономически активного населения (декабрь)62,7%
16:30 USDСША - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь)221 тыс185 тыс
16:30 USDСША - Сальдо торгового баланса (ноябрь) -48,7 млрд долл -47,9 млрд долл
16:30 USDСША - Уровень безработицы (декабрь)4,1%4,1%
16:30 CADКанада - Изменение занятости (декабрь)79,5 тыс10 тыс
16:30 CADКанада - Сальдо торгового баланса (ноябрь) -1,47 млрд канад. долл -1,25 млрд канад. долл
16:30 CADКанада - Уровень безработицы (декабрь)5,9%6%
18:00 USDСША - Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь)-0,1%1,4%
18:00 USDСША - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (декабрь)55,3
18:00 USDСША - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (декабрь)57,457,6
18:00 CADКанада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (декабрь)63
8 янв
JPYЯпония - День Достижения совершеннолетия / Coming of Age Day / Seijin-no-hi - выходной на Токийской фондовой бирже
10:00 EURГермания - Объём производственных заказов (м/м) (ноябрь)0,5%0,8%
11:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (декабрь)0,5%
11:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (декабрь)3,9%3,9%
13:00 EURЕврозона - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)-1,1%-0,7%
9 янв
3:01 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)0,6%
3:30 AUDАвстралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)0,9%-1,8%
10:00 EURГермания - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)-1,4%1,8%
10:00 EURГермания - Сальдо торгового баланса (ноябрь)19,9 млрд евро21,8 млрд евро
13:00 EURЕврозона - Уровень безработицы (ноябрь)8,8%8,9%
16:15 CADКанада - Объём строительства новых домов (декабрь)252,2 тыс215 тыс
18:00 USDСША - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)5,996 млн

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
4 янв
RUBФосАгро - закрытие реестра для ВОСА (26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 201621 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017) - див-д 2017
RUBТГК-2 - закрытие реестра для ВОСА (28.02.2018, досрочные перевыборы СД)
8 янв
RUBКуйбышевАзот - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 21.12.2017)1 (1П2016) + 1 (9м2016) + 1 (фин) (ао, ап) - див-д 20161 (1П2017) + 1 (9м2017) (ао, ап) - див-д 2017
9 янв
RUBНМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - закрытие реестра для ВОСА (05.03.2018, досрочные перевыборы СД)
RUBНЛМК- закрытие реестра для выплаты див-дов 9м/3кв2017 (ВОСА - 22.12.2017)1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 20162,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ