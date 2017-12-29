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Криптовалюта Ripple ускорила рост на интересе к ней институциональных инвесторов


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Популярная в Азии криптовалюта Ripple ускорила темпы роста, так как некоторые ее свойства позволяют криптовалюте завоевывать все большую популярность среди институциональных инвесторов, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.22 мск Ripple дорожала на 26,49%, до 1,85 доллара. С начала декабря стоимость криптовалюты выросла в 7,4 раза, а капитализация увеличилась в 7,2 раза. Сейчас капитализация Ripple составляет 71,5 миллиарда долларов.

Что касается других криптовалют, то биткоин (bitcoin) продолжил рост в рамках коррекции на 3,91%, до 14,84 тысячи долларов. Цена Ethereum увеличивалась на 4,32%, до 755,74 доллара, а Bitcoin Cash - на 9,66%, до 2,77 тысячи долларов.

По мнению аналитиков, Ripple привлекает внимание институциональных инвесторов, так как при транзакциях в этой криптовалюте, в отличие от других, не исключаются банки-посредники - Ripple лишь предлагает новую технологию межбанковских платежей.

"Раньше криптовалютные инвесторы ценили в первую очередь децентрализацию, неизменность и другие либертарианские идеи. Новые участники крипторынка часто не придерживаются того же мнения по разным причинам, главным образом из-за определенных финансовых стимулов", - приводит телеканал CNBC мнение криптовалютного трейдера Мариуса Рапсуса (Marius Rupsys). Он также отметил, что у Ripple благодаря ее свойствам есть большие шансы интегрироваться с существующую мировую банковскую систему, что подогревает интерес к этой криптовалюте.

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