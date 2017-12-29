ЦБ РФ намерен обсудить с участниками финрынка развитие цифровых технологий

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Банк России намерен обсудить с участниками финансового рынка развитие открытых API и технологии распределенных реестров, сообщает регулятор в пятницу.

API (Application Programming Interface, интерфейс прикладного программирования) - набор различных классов, функций или структур, а также библиотек и сервисов, предоставляемых приложением или операционной системой, которые можно использовать в сторонних программах.

"Перспективы применения на финансовом рынке технологии распределенных реестров и открытых API, а также вопросы, которые необходимо решить для их реализации, предлагается обсудить с участниками рынка в рамках консультативных докладов Банка России "Развитие технологии распределенных реестров" и "Развитие открытых интерфейсов (Open API) на финансовом рынке", — говорится в сообщении.

Внедрение технологии распределенных реестров предполагает анализ, создание и развитие соответствующих платформ, а также проведение пилотных проектов, выработку технологических стандартов и единых подходов к применению технологии для максимальной реализации ее потенциала на финансовом рынке, отмечает ЦБ.

Развитие открытых API, по мнению регулятора, необходимо для обеспечения эффективного доступа участников финансового рынка и финтех-компаний к информации кредитных организаций (открытая информация, сведения о счетах клиентов). Оно направлено на повышение конкуренции за счет создания доступных и удобных финансовых услуг и продуктов для потребителей.

Банк России ожидает, что в результате обсуждения стороны выработают оптимальные, сбалансированные подходы и предложения к развитию и внедрению новых цифровых технологий на финансовом рынке.