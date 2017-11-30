ОБЗОР – Рынок акций РФ сумел вырасти на 0,33% в последний торговый день года

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ сумел вырасти по основным индексам на 0,33% в последний торговый день года, в лидерах роста - бумаги "Мечела" MTLR.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,33% - до 2109,74 пункта, индекс РТС - на 033%, до 1154,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.36 мск рос на 0,12 рубля - до 57,62 рубля, курс евро - на 0,61 рубля - до 69,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 0,7% - до 66,629 доллара за баррель.

"В конце года инвесторы все же не решились на активные продажи. В итоге индекс Мосбиржи отступил от уровня 2090 пунктов, который упорно держал оборону в последние пару месяцев. Слабеющий рубль оказал индексу поддержку. Движения в преддверии длинных выходных носили в большей степени технический характер. Инвесторы стремились зафиксировать прибыль", - комментирует Ирина Рогова из ГК Forex Club.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Привилегированные акции "Мечела" днем подскочили на 9,6%, до 135,4 рубля (максимума с 21 марта), а обыкновенные акции – на 4%, до 146,95 рубля (максимума с 28 ноября) на новостях о получении согласия кредиторов на реструктуризацию синдицированного кредита 1 миллиард долларов.

К закрытию рынка привилегированные акции "Мечела" поднялись на 6,88% - до 132,05 рубля, обыкновенные акции – на 4,56%, до 1467,75 рубля.

"Мечел" получил согласие на реструктуризацию от более 75% участников предэкспортного синдицированного кредита на 1 миллиард долларов, сообщила компания в пятницу, отметив, что полученный уровень поддержки достаточен для реализации юридической процедуры реструктуризации.

В настоящее время 78% задолженности группы "Мечел" реструктурировано (по итогам второго квартала - 75%). Общая сумма еще не рефинансированной задолженности компании оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (5,72%), ИСКЧ (4,55%), "Полюса" (4,31%), "Распадской" (2,18%), префы "Башнефти" BANE(2,04%), а также акции ТГК-1 (1,96%), "М.Видео" (1,72%) и акции ЛСР (1,66%).

Среди лидеров снижения – акции НМТП (-1,57%), ММК (-1,51%), МТС MTSS(-1,39%), ОГК-2 (-1,33%), префы "Татнефти" TATN(-1,33%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(-0,71%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе Московская биржа MOEX проведет торги 3,4 и 5 января, напоминает Анна Кокорева из "Альпари". Торги, вероятно, пройдут на пониженных объемах, полагает она.

"Для краткосрочных спекулянтов появится возможность заработать на пониженной ликвидности, погонять акции в разные стороны в свою пользу. "Акулы" рынка, вероятно, будут собираться с мыслями и обдумывать дальнейшую стратегию поведения на рынке", - комментирует аналитик.

По мнению Михаила Крылова из "Golden Hills - КапиталЪ АМ", 2018 год может начаться повышением на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи вырастет до 2106 пунктов из-за расцвета фондовых бирж всего мира, индекс РТС может упасть до 1135,5 пункта, считает он.