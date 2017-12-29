ОБЗОР - Рубль корректируется вниз, несмотря на нефть по $66,6 за баррель

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль корректируется вниз, несмотря на дорожающую нефть, поднявшуюся выше 66,6 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.53 мск рос на 10 копеек, до 56,6 рубля, курс евро - на 61 копейку, до 69,26 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,68% - до 66,61 доллара за баррель.

Рубль на вечерних торгах продолжил снижаться к основным инвалютам, причем сильнее дешевеет к доллару, чем к евро. Дело в том, что европейская валюта растет на международном финансовом рынке. Курс евро торговался на уровне 1,2 доллара против 1,1939 доллара на закрытие предыдущих торгов.

РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ НЕФТЬ

Российский рубль корректируется после резкого взлета, однако цены на нефть внушают позитив: пожалуй, этот год стал одним из тех редких случаев, когда вместо падения рубля россияне получили рост в годовом выражении, отмечает Анна Кокорева из "Альпари".

В поддержку роста цены на нефть выступили данные по коммерческим запасам в США, отразившие их падение, а также снижение объемов добычи, указывает Ирина Рогова из ГК Forex Club. "Но, как известно, одна снежинка – еще не снег. Также и одна неделя падения добычи не гарантирует формирования такой тенденции. Тем более, что неделя предпраздничная. Сегодня к концу дня может начаться фиксация прибыли, что вернет Brent в область 65,40 – 65,50 за баррель. В целом же нефть на стыке противоречивых факторов: опасений роста предложения со стороны США, а с другой стороны - надежды, что действия ОПЕК+ приведут к балансу на рынке", - говорит аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Позиции доллара на предстоящей неделе весьма уязвимы, есть вероятность проседания курса американской валюты до 57 рублей за доллар, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Несмотря на высокие потребительские расходы, традиционно выступающие источником экономического роста, индекс потребительского доверия демонстрирует негативную динамику, а рынок труда продолжает оставаться крайне нестабильным, что находит отражение в росте как первичных, так и повторных заявок на пособие по безработице, отмечает она.

"Усугубляет экономические проблемы и рост дефицита торгового баланса США, в очередной раз превысивший прогнозы экспертов. Текущие макроэкономические тенденции оказывают негативное воздействие на доходность гособлигаций США. И, наконец, финальным аккордом в череде неблагоприятных для доллара факторов выступают умеренно растущие нефтяные цены", - говорит эксперт.

Михаил Мащенко из компании "eToro" в России и СНГ полагает, что американская валюта завершает неудачный для себя год далеко не в лучшей форме. После недавних покупок на ожиданиях одобрения налоговой реформы участники рынка принялись избавляться от доллара, усомнившись в обещанной эффективности преобразований, считает он.