Англия в 2018 году может ввести национальную криптовалюту

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. ЦБ Великобритании уже в 2018 году может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, Банк Англии еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входила проработка варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов. Специалисты Банка Англии сейчас изучают технологию электронных транзакций, используемую в операциях с биткоином и другими криптовалютами.

По словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.

Как пишет газета, глава британского ЦБ Марк Карни заявил на предрождественской встрече с парламентским финансовым комитетом, что большой интерес представляет "базовая технология" транзакций с криптовалютами. "Базовая технология представляет по-настоящему большой интерес. Мы в Банке Англии сейчас работаем с ней", — цитирует издание Карни.

Он добавил, что уже провел переговоры с другими центробанками по введению в оборот электронной валюты, подчеркнув, что "технология блокчейн" (база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства) для операций между центральными банками может "благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности".

Ранее СМИ сообщали, что вариант введения в обращение национальной криптовалюты рассматривают также в Израиле и Швеции.