Биржи АТР в первый рабочий день года закрылись преимущественно ростом на оптимизме из КНР

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно ростом индексов в первый рабочий день 2018 года на фоне превзошедших прогнозы статданных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,24%, до 3348,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1919,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,91%, до 30490,38 пункта, что является максимальным уровнем закрытия с конца октября 2007 года. Корейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2479,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,06% до 6061,3 пункта. Биржи Японии закрыты во вторник в связи с праздником, японский Nikkei 225 по итогам 29 декабря снизился на 0,08%, до 22764,94 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли новые макроэкономические данные из Китая. Так, деловое издание Caixin сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре вырос до 51,5 пункта против 50,8 пункта месяцем ранее. Индекс оказался на максимальной отметке за последние четыре месяца, а также превзошел ожидания экспертов, которые прогнозировали его снижение до 50,7 пункта.

"Ситуация в промышленности улучшилась в декабре, и это подкрепило мнение о том, что экономический рост стабилизировался в 2017 году, и ситуация в экономике оказалась лучше, чем ожидалось", - приводит агентство Рейтер мнение директора по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжэншен Чжун (Zhengsheng Zhong).

В то же время не порадовали инвесторов корпоративные новости из Южной Кореи. Так, автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors сообщили, что совокупный объем продаж в 2017 году составил 7,25 миллиона автомобилей, что гораздо ниже целевого показателя в 8,25 миллиона. В частности, Hyundai Motor продала 4,5 миллиона автомобилей, хотя прогнозировала продажи на уровне 5,08 миллиона единиц. Продажи Kia Motors составили 2,75 миллиона машин против целевого показателя в 3,17 миллиона. На этом фоне акции Hyundai Motor подешевели по итогам торгов на 4,17%, а Kia Motors - на 2,09%.