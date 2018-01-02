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Европейские биржевые индексы снижаются в первый рабочий день года


Рынки

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в первый рабочий день 2018 года, при этом снижение помогают ограничить новые статданные по региону, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33% - до 7662,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,51%, до 5285,02 пункта, немецкий DAX - на 0,75%, до 12820,33 пункта.

Во вторник на основных европейских биржах доминируют пессимистичные настроения. При этом объем торгов остается сниженным, поскольку еще не все инвесторы вернулись на площадки после новогодних праздников.

По итогам 2017 года европейские биржи показали рекордный с 2013 года рост. Лидерами стали немецкие и итальянские биржи - DAX увеличился почти на 13%, FTSE MIB - на 14,78%. Основной британский биржевой индекс за год вырос только на 6,9% на фоне опасений инвесторов в отношении переговоров по Brexit.

Сдержать распродажи в Европе во вторник помогает новая статистика из еврозоны. В частности, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до максимума за всю историю отслеживания индекса (с середины 1997 года) в 60,6 пункта с 60,1 пункта в ноябре. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

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