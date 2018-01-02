FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Турция намерена номинировать в этом году свои бонды в рублях – вице-премьер


Рынки / Мировая экономика

АНКАРА, 2 янв /ПРАЙМ/. Турецкое правительство планирует номинировать в 2018 году в различной валюте, в том числе в рублях, ценные бумаги по своим государственным долговым обязательствам, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

"Мы входим в серьезную диверсификацию по нашим государственным долговым обязательствам, направляем значительный объем средств на новые страны. Впервые мы провели "дорожное шоу" в России, проанализировали рынок облигаций, номинированных в рублях, и первые реакции положительные. В 2018 году мы попробуем продавать свои бонды за рубли. Вместе с этим мы приняли решение войти на рынок "панда-бондов" (номинированных в китайских юанях). Мы будем развивать наши финансовые отношения через китайский банк ICBC, который начал свою деятельность в Турции", - заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в интервью телеканалу Haberturk.

Он добавил, что Турция может также выйти при выпуске своих государственных долговых обязательств на японский и ближневосточный финансовые рынки.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова перейти на расчеты в национальной валюте со странами, имеющими с ней значительный товарооборот, в том числе с РФ, Китаем, Индией и Ираном.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ