FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Главный муфтий Египта запретил торговлю биткоинами


Рынки

КАИР, 3 янв - ПРАЙМ. Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам вслед за светскими властями издал фетву, которая запрещает операции с криптовалютой, сообщает телеканал НТВ.

Религиозный лидер отметил, что биткоин "запрещен исламом", поскольку его сопровождают "мошенничество, обман и невежество". По его словам, при использовании виртуальной валюты могут возникнуть риски, так как она не находится под надзором ни одного централизованного органа.

В фетве также отмечается, что "биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям". А советник главного муфтия Магди Ашор заявил, что биткоин используется "напрямую для финансирования террористов", передает BBC.

Фетва — правовая позиция по какому-либо вопросу, сформулированная мусульманским духовенством. Фетва не имеет юридической силы, но обладает влиянием среди верующих.

В декабре 2017 года светские власти Египта объявили виртуальную валюту вне закона.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ