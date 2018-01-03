Главный муфтий Египта запретил торговлю биткоинами

КАИР, 3 янв - ПРАЙМ. Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам вслед за светскими властями издал фетву, которая запрещает операции с криптовалютой, сообщает телеканал НТВ.

Религиозный лидер отметил, что биткоин "запрещен исламом", поскольку его сопровождают "мошенничество, обман и невежество". По его словам, при использовании виртуальной валюты могут возникнуть риски, так как она не находится под надзором ни одного централизованного органа.

В фетве также отмечается, что "биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям". А советник главного муфтия Магди Ашор заявил, что биткоин используется "напрямую для финансирования террористов", передает BBC.

Фетва — правовая позиция по какому-либо вопросу, сформулированная мусульманским духовенством. Фетва не имеет юридической силы, но обладает влиянием среди верующих.

В декабре 2017 года светские власти Египта объявили виртуальную валюту вне закона.