Европейские фондовые индексы растут на позитивной статистике деловой активности в еврозоне

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в четверг после публикации данных индекса деловой активности в еврозоне, который в декабре достиг максимума почти за семь лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,01%, до 7672,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,97%, до 5382,8 пункта, немецкий DAX - на 0,95%, до 13101,5 пункта.

Как сообщила ранее в четверг исследовательская организация Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до 58,1 пункта с 57,5 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг самого высокого уровня с февраля 2011 года. Аналитики ожидали несколько меньшего роста индекса, до 58 пунктов.

Рост цен на нефть также способствует росту европейских бирж. Ночью в четверг цена нефти марки Brent впервые с 13 мая 2015 года пробила отметку в 68 долларов за баррель на фоне событий в Иране.

В крупных городах этой страны, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством со стороны других стран.

На фоне удорожания нефти на биржах растут в цене бумаги европейских энергетических компаний: акции французской Total дорожают на 1%, британской BP - на 0,22%, англо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,39%.