Фьючерсы на фондовые индексы США растут после выхода данных о рынке труда

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут перед открытием торгов четверга, в то время как инвесторы оценивают неоднозначные данные рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.16 мск фьючерс на индекс DJIA рос на 0,45%, до 24990 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,46%, до 6414,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 2719,5 пункта.

В четверг внимание участников рынка направлено на данные рынка труда США. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 250 тысяч по сравнению с показателем ноября. При этом эксперты ожидали роста только на 191 тысячу.

Согласно релизу, в сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 94 тысячи, среднего - на 100 тысяч, а крупного - 56 тысяч. В частных строительных компаниях штат увеличился на 16 тысяч, а в производственном секторе - на 9 тысяч.

При этом, по данным министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 декабря, выросло на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 250 тысяч. Аналитики же, напротив, ожидали снижения числа заявок на 4 тысячи с первоначального показателя предыдущей недели - до 241 тысячи.