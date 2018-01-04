Skoda Octavia стала самой популярной моделью авто у жителей Эстонии в 2017 г - эксперты

ТАЛЛИН, 4 янв /ПРАЙМ/. Самой популярной моделью автомобиля у жителей Эстонии в 2017 году была Skoda Octavia, сообщил в четверг местный Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

"Если смотреть по моделям, то самой популярной в 2017 году была Skoda Octavia (в прошлом году продали 1329 машин этой модели). На втором месте две модели Toyota – Avensis и RAV4 (соответственно, 893 и 870 проданных автомобилей)", - говорится в сообщении AMTEL.

Самой популярной маркой автомобиля у жителей Эстонии была Toyota, на втором и третьем месте – Skoda и Volkswagen. В десятку наиболее популярных марок вошли также Renault, Kia, Honda, Peugeot, Hyundai, Opel и Nissan.