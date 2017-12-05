ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос, доллар упал ниже 57 рублей на высокой стоимости нефти

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ поднялся выше 1200 пунктов по индексу РТС впервые с сентября 2014 года, индекс Мосбиржи поднялся почти к 2200 пунктам на фоне роста бумаг Сбербанка SBER.

Рубль растет к доллару и евро вслед за нефтью, поднявшейся в район 68 долларов за баррель по марке Brent. Доллар впервые с 16 октября упал ниже 57 рублей.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос на 2,07% - до 2197,6 пункта, индекс РТС - на 2,63%, до 1214,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.13 мск снижался на 0,35 рубля — до 56,86 рубля , курс евро - на 0,22 рубля, до 68,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 0,24% - до 68 долларов за баррель.

"Постновогоднее ралли на российском фондовом рынке продолжается - индекс РТС сегодня обновил трехлетние максимумы, а акции Сбербанка - исторические. Основной рост российского фондового рынка сосредоточен в акциях первого эшелона, которые наиболее ликвидны. На мой взгляд, это признак покупок со стороны нерезидентов", - комментирует Роман Ткачук, старший аналитик "Альпари".

РОСТ РУБЛЯ

Рубль продолжает расти к доллару на фоне нефтяных котировок, поднявшихся в район 68 долларов за баррель, и вечером перешел к росту против евро.

Нас ждет очередной год слабого доллара, считает Дмитрий Голубовский, аналитик ФГ "Калита-Финанс". Конец ушедшего и начало нового года ознаменовалось очередным приступом слабости американской валюты, отмечает он. Драйвером падения стало окончание предновогодней ребалансировки портфелей на "тонком" рынке, указывает аналитик.

"С начала года в пользу слабости доллара сыграли беспорядки в Иране и тут же зазвучавшие из Вашингтона заявления, что "международному сообществу" следует вмешаться, если иранские власти проявят чрезмерную жестокость к протестующим. На фоне иранских беспорядков несколько выросла оценка глобальных геополитических рисков", - говорит он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Аэрофлота" AFLT(6,05%), "Распадской" - (5,89%), "Интер РАО" IRAO(5,16%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(3,12%), акции "Роснефти" ROSN(3,04%), ТМК (3,03%).

Также среди лидеров роста — бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,9%, обыкновенные акции – на 2,98%), акции "Газпрома" GAZP(2,79%) и акции НЛМК (2,69%).

Среди акций по снижению — акции ИСКЧ (-4,27%), бумаги "Мечела" MTLR, корректирующиеся после сильного роста в среду (обыкновенные акции снизились на 1%, префы – на 1,59%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-0,91%) и акции "Аптечной сети 36 и 6" (-0,69%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу у российского фондового рынка есть все шансы продолжить рост: в пользу этого говорят и рост цен на товарные активы (главное - на нефть) и традиция расти в начале года, считает Ткачук из "Альпари". Он напоминает, что российский рынок начинал год с роста и в 2016 и в 2017 годах. Впрочем, завтра в конце дня возможен небольшой откат вниз на фиксации прибыли перед длинными выходными, добавляет он.

По его прогнозу курс евро в пятницу может опуститься к 68,7 рубля.

Фондовый рынок в начале года показывает уверенный рост; хотя на этом основании выводы относительно дальнейшей динамики делать рано, ведь на январских каникулах на рынке довольно слабая активность и новостной фон, влияющий на динамику, минимален, отмечает Павел Самиев, управляющий директор НРА.

"Ряд факторов, скорее, дает основание для позитивных прогнозов: итоги 2017 года у публичных компаний весьма неплохие, в том числе и в части финансового результата; инвесторы не могут не отметить рост дивидендных выплат за последние два года; в ряде отраслей прогнозируется рост и объемов выручки и рентабельности, и это касается и котируемых компаний. Все негативные факторы - как макроэкономические, так и институциональные - традиционны для российского рынка. Поэтому, скорее, можно ожидать роста фондовых индексов и опережающего роста ряда эмитентов, но и вероятность внешнего "шока" остается очень высокой", - говорит он.

Эксперт также отмечает, что сейчас (вопреки большинству прогнозов прошлого года) цена нефти не просто растет, но и почти достигла 70 долларов за баррель; разумеется, и рубль укрепляется на этом фоне. На его взгляд, укрепление рубля быстрее чем на 3-4% в месяц уже становится ощутимо негативным для российской ориентированной на экспорт и импортозамещающей промышленности. Пока что выглядит реалистичным еще некоторое укрепление рубля в течение января, но не более чем на 3%, считает Самиев.

По его мнению, важным фактором, который может "разогнать" стоимость нефти, является нестабильность на Ближнем Востоке, в том числе и беспорядки в Иране. Все это может привести к росту стоимости нефти и выше рубежей 75-80 долларов за баррель, что будет способствовать и росту рубля относительно доллара, добавляет он.