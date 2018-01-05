Индекс Мосбиржи пытается закрепиться на уровне 2200 пунктов на дорогой нефти

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу тестирует психологический уровень в 2200 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

К 11.45 мск индекс Мосбиржи рос на 0,2%, до 2201 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1215 пунктов.

Стоимость нефти в первые дни 2018 года обновляет многолетние максимумы в районе 68 долларов за баррель сорта Brent. Это помогло индексу Мосбиржи уже в этом году (за две с небольшим торговые сессии) вырасти на 4,3%. В начале торгов пятницы индекс Мосбиржи, рассчитываемый по рублевым ценам российских акций, обновил максимум почти за год.

Индекс же РТС, рассчитываемый в долларах, с начала года вырос на 5,4% - до максимума с сентября 2014 года - на фоне сползания курса американской валюты в район 57 рублей.